Принят Государственной Думой 5 апреля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 11, ст. 1146; N 31, ст. 3452; 2011, N 19, ст. 2713; 2013, N 30, ст. 4041; N 44, ст. 5641; 2014, N 19, ст. 2335; 2016, N 28, ст. 4558) следующие изменения:

1) часть 41 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"41. В целях обеспечения координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений по решению Президента Российской Федерации в субъектах Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений и (или) для реализации решений органов, сформированных в соответствии с настоящей частью, могут издаваться акты (совместные акты) этих органов и формироваться коллегиальные органы по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории одного муниципального образования или территориях нескольких муниципальных образований субъекта Российской Федерации. Такие коллегиальные органы формируются по решению руководителя органа, сформированного в соответствии с настоящей частью, который утверждает положение о коллегиальном органе и его состав. Решения органов, сформированных в соответствии с настоящей частью, принятые в пределах их компетенции, обязательны для исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами в соответствующем субъекте Российской Федерации. Неисполнение или нарушение указанных решений влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации. В случае, если административная ответственность за указанные действия не установлена федеральным законом, она может быть установлена законом субъекта Российской Федерации.";

2) в части 1 статьи 51:

а) в пункте 3 цифру "4" заменить цифрами "41";

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) осуществляет иные полномочия по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин