Новости

Деревья с путей на железной дороги пришлось убирать тепловозами 20:22
Состоялся первый тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Саранске 20:19
Во время урагана в Москве погибла девочка 19:35
Специалисты ОЗХО посетили сирийскую Думу 19:17
В Москве "барокамеру Гагарина" распилили на металлолом 19:10
Крым и сирийская Латакия подписали меморандум о сотрудничестве 19:00
Сторожевые корабли ВМФ России вошли в Средиземное море 19:00
Во время шквала в Москве пострадали семь человек 18:58
В Хакасии сняли на видео падение легкомоторного самолета 18:55
МИД: Москва не получала уведомлений об иске США против России 18:48
На железной дороге повалило деревья на пути 18:33
Президент Беларуси дал оценку политической ситуации в Молдавии 18:19
Движение на Садовом кольце остановили из-за упавшей кровли 18:11
Роскомнадзор предупредил о фейковых "горячих линиях" 18:00
В Москве из-за падения дерева госпитализированы двое взрослых и младенец 17:55
Дзюба сыграет против "Зенита" 17:41
Россия увеличила импорт пальмового масла 17:18
Минтранс призвал не возить детей в колясках на эскалаторе в метро 17:11
Российские хоккеисты победили чехов в матче юниорского ЧМ 17:06
Лукашенко призвал белорусов "переходить на вина" 17:00
На Кубани в ДТП погибла велогонщица Лидия Плужникова 16:56
В Дагестане уничтожили группу боевиков 16:48
Калужанке вернули пропавшего год назад сына 16:43
МИД раскритиковал ОЗХО за нежелание детально расследовать химатаку в Сирии 16:40
Москвичей попросили остаться дома из-за штормового предупреждения 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
График отключения горячей воды в Москве
График отключения горячей воды в Москве
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
23 апреля - онлайн-трансляция круглого стола о будущем рыбной отрасли
23 апреля - онлайн-трансляция круглого стола о будущем рыбной отрасли
21.04.2018 20:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Деревья с путей на железной дороги пришлось убирать тепловозами

Текст: Светлана Батова

Частично восстановлено движение электричек на пострадавших от последствий шторма участках.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, на Ярославском направлении на участке Софрино-Хотьково удалось убрать повисшие на контактной сети массивные деревья с одного пути - их оттаскивали тепловозом. На втором пути работы продолжаются.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Во время урагана в Москве погибла девочка

На Горьковском направлении удалось восстановить сообщение с Балашихинскую - там тоже пришлось привлекать тепловоз, чтобы убрать стволы деревьев с путей.

Продолжаются работы и на Савеловском направлении, где из-за падения деревьев нарушена работа автоматических стрелок.

Для ликвидации последствий и скорейшего восстановления нормальной работы электричек задействованы все силы.

Главное сегодня

Число жертв московского урагана увеличилось до двух
Появилось видео ликвидации девяти боевиков в Дагестане
Пушков назвал умным шагом отказ КНДР от ядерных испытаний
Силуанов рассказал о вариантах помощи попавшим под санкции компаниям
На Украине признали невозможность вернуть Крым