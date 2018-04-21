Деревья с путей на железной дороги пришлось убирать тепловозами

Частично восстановлено движение электричек на пострадавших от последствий шторма участках.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, на Ярославском направлении на участке Софрино-Хотьково удалось убрать повисшие на контактной сети массивные деревья с одного пути - их оттаскивали тепловозом. На втором пути работы продолжаются.

На Горьковском направлении удалось восстановить сообщение с Балашихинскую - там тоже пришлось привлекать тепловоз, чтобы убрать стволы деревьев с путей.

Продолжаются работы и на Савеловском направлении, где из-за падения деревьев нарушена работа автоматических стрелок.

Для ликвидации последствий и скорейшего восстановления нормальной работы электричек задействованы все силы.