Движение на Садовом кольце остановили из-за упавшей кровли

На Садовом кольце из-за упавшей части кровли останавливали движение автомобилей. Причиной ЧП стала непогода в столице.
Как сообщается в официальном Twitter Центра организации дорожного движения, часть крыши упала на машины на внешнем кольце в районе Смоленского бульвара. Движение было полностью перекрыто. Сотрудники ГИБДД пропускали машины по встречной полосе. Сейчас поврежденные упавшей крышей машины переместили к обочине, движение восстановили.
Также дерево упало на Измайловском шоссе около дома 69. Там перекрыты два ряда, автомобили также пропускают по встречной полосе.
В ЦОДД просят сообщать о сорванных знаках и неработающих светофорах по номеру "горячей линии" 3210.
Смоленский б-р, д. 7. Полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли на дорогу. Движение на месте регулируется сотрудниками ГИБДД по встречной полосе. Откажитесь от использования машин! Лучше оставайтесь дома - штормовое предупреждение! pic.twitter.com/k0ZvYuGK5T— ЦОДД (@gucodd) 21 апреля 2018 г.