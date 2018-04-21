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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Движение на Садовом кольце остановили из-за упавшей кровли

Текст: Светлана Батова

На Садовом кольце из-за упавшей части кровли останавливали движение автомобилей. Причиной ЧП стала непогода в столице.

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Как сообщается в официальном Twitter Центра организации дорожного движения, часть крыши упала на машины на внешнем кольце в районе Смоленского бульвара. Движение было полностью перекрыто. Сотрудники ГИБДД пропускали машины по встречной полосе. Сейчас поврежденные упавшей крышей машины переместили к обочине, движение восстановили.

Также дерево упало на Измайловском шоссе около дома 69. Там перекрыты два ряда, автомобили также пропускают по встречной полосе.

В ЦОДД просят сообщать о сорванных знаках и неработающих светофорах по номеру "горячей линии" 3210.

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