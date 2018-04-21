На МЦК остановлено движение

На Московском центральном кольце на станции Локомотив сильным ветром сорвало часть кровли, она упала на пути.

Из-за этого остановлены поезда по часовой стрелке, против часовой поезда проходят без остановки участок от Шоссе Энтузиастов до Белокаменной.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, по предварительной информации, никто не пострадал. Железнодорожники прикладывают все усилия для восстановления движения на кольце. Пассажиров просят пользоваться другими видами транспорта.