Новости

Восстановлено движение поездов на Ярославском и Савеловском направлениях 22:52
На МЦК восстановили движение 22:47
Гибель девочки во время урагана попала на видео 22:40
Европарламент обсудит проблему массового безгражданства в Эстонии и Латвии 22:32
На МЦК остановлено движение 22:24
В Подмосковье мужчину убил снесенный ветром вагончик 22:21
Президент Армении провел встречу с лидером оппозиции 22:14
Москву накрыла вторая волна урагана 22:05
Четыре экс-президента США посетили церемонию прощания с Барбарой Буш 21:58
Сборная России проиграла финнам в матче Еврохоккейтура 21:47
"МЮ" стал первым финалистом Кубка Англии 21:42
Кадыров пригласил и.о. госсекретаря США в чеченскую колонию 21:20
Бастрыкин: Расследование трагедии в "Зимней вишне" займет месяцы 21:13
Число жертв московского урагана увеличилось до двух 20:27
Деревья с путей на железной дороги пришлось убирать тепловозами 20:22
Состоялся первый тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Саранске 20:19
Во время урагана в Москве погибла девочка 19:35
Специалисты ОЗХО посетили сирийскую Думу 19:17
В Москве "барокамеру Гагарина" распилили на металлолом 19:10
Крым и сирийская Латакия подписали меморандум о сотрудничестве 19:00
Сторожевые корабли ВМФ России вошли в Средиземное море 19:00
Во время шквала в Москве пострадали семь человек 18:58
В Хакасии сняли на видео падение легкомоторного самолета 18:55
МИД: Москва не получала уведомлений об иске США против России 18:48
На железной дороге повалило деревья на пути 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
График отключения горячей воды в Москве
График отключения горячей воды в Москве
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
23 апреля - онлайн-трансляция круглого стола о будущем рыбной отрасли
23 апреля - онлайн-трансляция круглого стола о будущем рыбной отрасли
21.04.2018 22:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На МЦК остановлено движение

Текст: Светлана Батова

На Московском центральном кольце на станции Локомотив сильным ветром сорвало часть кровли, она упала на пути.

В Подмосковье мужчину убил снесенный ветром вагончик

Из-за этого остановлены поезда по часовой стрелке, против часовой поезда проходят без остановки участок от Шоссе Энтузиастов до Белокаменной.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, по предварительной информации, никто не пострадал. Железнодорожники прикладывают все усилия для восстановления движения на кольце. Пассажиров просят пользоваться другими видами транспорта.

Главное сегодня

Число жертв московского урагана увеличилось до двух
Появилось видео ликвидации девяти боевиков в Дагестане
Пушков назвал умным шагом отказ КНДР от ядерных испытаний
Силуанов рассказал о вариантах помощи попавшим под санкции компаниям
На Украине признали невозможность вернуть Крым