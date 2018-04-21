Названо общее число пострадавших от урагана в ЦФО

От урагана, который прошел в ряде регионов ЦФО в субботу, 21 апреля, в общей сложности пострадали 25 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Отмечается, что большинство из них получили травмы в результате стихии в Москве и Московской области.

"По одному человеку получили травмы Брянской и Рязанской областях", - сообщили агентству.

Известно, что в основном повреждения люди получили из-за падения деревьев или различных конструкций.

Кроме того, ураган оставил без электричества более 550 населенных пунктов в ЦФО.

"По данным на 22:00 мск нарушено энергоснабжение в Тульской, Тверской, Ивановской, Рязанской, Владимирской, Смоленской и Московской областях. Всего без электричества остаются 554 населенных пунктов, обесточено свыше 1700 домов, в которых проживают почти 45 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.