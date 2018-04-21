Под Тулой задержали подозреваемого в убийстве чиновника

В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве бывшего главы администрации муниципального образования "Приупское",

Как сообщили в региональном СК, 20 апреля у одного из домов на улице Советская поселка Приупский Киреевского района было обнаружено тело 59-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Погибший ранее занимал должность главы муниципалитета.

По версии следователей, около часа ночи 20 апреля между бывшим чиновником и его знакомым на улице произошел конфликт. Во время ссоры нападавший сильно избил свою жертву. От полученных травм бывший глава поселка скончался на месте.

Задержанный оказался 29-летним жителем Киреевского района. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Следствие направило в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.