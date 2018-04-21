В Москве из-за падения дерева госпитализированы двое взрослых и младенец

В Москве три человека госпитализированы с травмами после падения дерева. Среди них - двое взрослых и трехмесячный ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-мэра столицы Леонида Печатникова.

"Три человека пострадали, в том числе трехмесячный ребенок. Его состояние удовлетворительное, он находится в Морозовской больнице. Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии. Один из них находится в больнице имени Юдина, а второй - в 13-й городской больнице", - цитирует агентство чиновника.

Падение дерева связано с погодными условиями. Ранее власти Москвы мобилизовали городские службы спасения в связи с неблагоприятным прогнозом, который распространило ГУ МЧС. Синоптики ожидали в Москве грозу, штормовой ветер до 25 м/с и резкое понижение температуры воздуха.