В Хакасии сняли на видео падение легкомоторного самолета

В интернете появилось видео последнего полета легкомоторного самолета в Хакасии.

Очевидцы выложили кадры катастрофы на Youtube.

На записи можно увидеть, как легкомоторный самолет сначала находится на небольшой высоте, потом внезапно взлетает, после чего начинает терять скорость. В итоге воздушное судно падает.

Как уже сообщала "РГ", в пригороде Абакана потерпел крушение частный легкомоторный самолет. В результате ЧП погибли два человека - пилот и пассажир.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.