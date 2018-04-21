В Хакасии сняли на видео падение легкомоторного самолета

В интернете появилось видео последнего полета легкомоторного самолета в Хакасии.
Очевидцы выложили кадры катастрофы на Youtube.
На записи можно увидеть, как легкомоторный самолет сначала находится на небольшой высоте, потом внезапно взлетает, после чего начинает терять скорость. В итоге воздушное судно падает.
Как уже сообщала "РГ", в пригороде Абакана потерпел крушение частный легкомоторный самолет. В результате ЧП погибли два человека - пилот и пассажир.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.