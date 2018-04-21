ФСБ устранила сторонника "ИГ", готовившего теракты в Ставрополе

УФСБ России ликвидировало сторонника организации "ИГ" (запрещена в РФ), который готовил теракты в Ставрополе.

- Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство", который, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, - говорится в сообщении ведомства.

Террорист был ликвидирован сегодня в ходе задержания - он оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения. На месте найден обрез с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет начиненный поражающими элементами, флаг "ИГ", написанный от руки текст с присягой главарю организации и схемы расположения проходов к зданиям правительства Ставрополья и управления краевого ФСБ.

Сейчас по факту случившегося проводятся следственные мероприятия.