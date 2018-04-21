Появилось видео ликвидации девяти боевиков в Дагестане

СК РФ опубликовал кадры спецоперации по нейтрализации девяти боевиков в Дербенте.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности бандитского подполья на территории Республики Дагестан органами безопасности была получена информация о том, что на территории города Дербента скрываются бандиты, намеревающиеся совершить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники", - говорится в сообщении НАК.

В связи с этим начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан было принято решение о проведении КТО на территории Дербентского района и в самом Дербенте.

Во время погисков удалось обнаружить две группы боевиков в разных районах города. На предложение сдаться бандиты ответили огнем. В результате перестрелки девять боевиков были ликвидированы, легкое ранение получил сотрудник спецназа. Пострадавших среди местных жителей нет.

Сейчас в Дербенте продолжаются необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия.