На Кубани в ДТП погибла велогонщица Лидия Плужникова

В селе Архипо-Осиповка возле Геленджиа Краснодарского края автомобиль сбил 24-летнюю российскую велогонщицу Лидию Плужникову.

Об этом сообщили в пресс-центре Федерации велосипедного спорта России.

- В субботу Лидия Плужникова ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осиповке выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний водитель без прав на вождение. Врачи пытались спасти жизнь гонщицы, но она получила травмы, несовместимые с жизнью, - говорится в заявлении ФВСР.

Президент велофедерации Вячеслав Екимов подчеркнул, что ФВСР намерена участвовать в расследовании происшествия.

В 2012 году Лидия Плужникова в команде с Дарьей Шмелевой установили мировой рекорд (34,155 секунды) среди юниоров в командном спринте.