Под Астраханью сгорел пассажирский автобус

В ночь на субботу 21 апреля на трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь загорелся пассажирский автобус.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, погибших и пострадавших нет.

По информации ведомства, около 23.00 в полицию позвонил очевидец, который рассказал о том, что в Наримановском районе горит автобус. На место происшествия тут же были отправлены два автопатруля, а сообщение о возгорании передали в управление МЧС.

Прибыв на место ЧП, полицейские в первую очередь проверили, не осталось ли в салоне пассажиров, и временно ограничили движение на этом участке трассы. Всего в автобусе, следующем по маршруту Астрахань - Дербент, было 23 пассажира и два водителя. К счастью, никто не пострадал.

Предварительная причина происшествия - возгорание в моторном отсеке. Точные обстоятельства происшествия установят сотрудники следственно-оперативного отдела МВД России по Наримановскому району.