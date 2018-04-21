Ростовчан предупредили о возможных подтоплениях

В связи с пропуском паводковых вод Цимлянским водохранилищем и ветровым нагоном воды в реку Дон с 21 по 23 апреля в окрестностях Ростова-на-Дону возможны подтопления. Об этом местных жителей предупредили в администрации города со ссылкой на Гидрометцентр.

Как следует из сообщения мэрии, на участке от города Азова до станицы Старочеркасской будет наблюдаться повышение уровня воды до неблагоприятной отметки и выше. Это может спровоцировать подтопления низменных и прибрежных территорий, размыв дорог и берегов рек.

Жителям донской столицы и близлежащих районов рекомендуют не парковать автомобили и не оставлять детские коляски в прибрежных участках. А если затопленным оказался двор частного домовладения или даже само помещение, то следует как можно поскорее перевести в безопасное место в первую очередь пожилых людей и детей, держать под рукой документы и ценные вещи.

На проблемных участках сейчас обеспечено дежурство спасателей и откачивающей техники.