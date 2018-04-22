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Рубрика: Общество

Звенья одной цепи

Как остановить опасное увлечение подростков
Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск №7549 (86)
Сезон зацепинга открыт. 9 апреля в Подмосковье 14-летний подросток упал с крыши скоростного поезда, ребенок скончался на месте. В 2017 году только в ЦФО погибли 14 зацеперов, в том числе 9 детей, еще 45 человек получили травмы, среди них 35 подростков.

- Цифры вроде нестрашные, но за каждой - трагедия не только семьи погибшего зацепера, но и тех, кто вовремя не смог затормозить, не досмотрел, не обеспечил безопасность, - говорит зам. начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по ЦФО, полковник полиции Александр Тарушкин. - А в большинстве случаев эти люди и не могли ничего сделать.

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости
Почему подростки становятся зацеперами

Типичный зацепер - молодой человек 14-18 лет, проводящий много времени в соцсетях и жаждущий славы.

- Родители не понимают, в школе проблемы, и вот он лезет на крышу поезда, чтобы доказать, что он не пустое место, - дополняет портрет Тарушкин.

А по мнению лидера антизацеперского движения, мамы погибшего зацепера Яны Гетмановой, среди зацеперов много взрослых, лет по 40-50, и вполне состоявшихся людей.

- Для них это стиль жизни, жажда острых ощущений, нехватка адреналина, - рассказывает она. - Некоторые оправдываются тем, что им не хватает денег на проезд. Но главная группа риска - все же дети, которые легко втягиваются "на слабо". Они готовы на все, чтобы их приняли в компанию, и именно такие случаи чаще всего заканчиваются трагедией.

Я бы предпочла заплатить штраф в 300 тысяч, чем хоронить своего сына

Об опасном влиянии на подростков соцсетей говорят все. В прошлом году Роскомнадзор заблокировал 138 интернет-ресурсов, пропагандирующих зацепинг.

Яна Гетманова вообще призывает удалить все видеоролики про зацепинг и руфинг (крышелазание) на YouTube и в Periscope.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В соцсетях заблокировали больше 200 групп зацеперов

- Зацепера ловят с поличным, и знаете, что ему грозит - штраф в 100 рублей. Разве это кого-нибудь остановит, - заметила председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко. - Да у них оборудование стоит в разы больше. Но гораздо страшнее, когда полицейские звонят родителям пойманного зацепера, а в ответ слышат: "Ну и что, я тоже в молодости к трамваям цеплялся. Отпустите ребенка, штраф я оплачу". Но сегодня же поезда и скорости совсем другие!

В Мосгордуме рассматривается проект закона, который бы ужесточил наказание не только для самих зацеперов, но и для родителей. Однако пока предложение повысить штраф до 1500-2500 рублей не нашло поддержки.

- Я бы предпочла получить штраф в 300 тысяч рублей, чем хоронить своего ребенка, - отреагировала Яна Гетманова. - Для взрослых зацепинг - это способ заработать деньги, снимая видео и собирая лайки, а вот детей можно остановить. Родители должны насторожиться, если у ребенка появились прорезиненные хозяйственные перчатки и плохо отстирываемые пятна на одежде. Но первый сигнал - устойчивый запах железной дороги. Потом он попросит камеру GoPro, а в шкафу найдете "кошки" и магнитные присоски.

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