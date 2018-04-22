В Москве полиция раскрыла кражу барокамеры, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин. К сожалению, музейный экспонат уже частично разобрали на металлолом.

В стальной конструкции воры не смогли или не захотели узнавать космический раритет. Фото: ntv.ru

Барокамера находилась на одной из автостоянок в Строгине, это район на северо-западе Москвы, и готовилась к реставрации, рассказали в пресс-службе Музея космонавтики. Впоследствии она должна была стать частью одной из экспозиций. Конструкция находилась в плохом состоянии, нуждалась в ремонте.

В блогах это устройство называют "барокамерой Гагарина": якобы первый космонавт именно в ней готовился к полетам. Но в Музее космонавтики корреспонденту "РГ" сообщили, что принадлежность камеры еще не определялась. Кто и в какой период тренировался в ней, предстояло выяснить ученым.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по этому делу задержали двух приезжих 29 и 38 лет. По версии следствия, они украли "камеру Гагарина" со стоянки в Строгине с помощью манипулятора.

Кто именно тренировался в сданном в металлолом раритете, ученым только предстояло выяснить

Мужчины увезли конструкцию на Можайское шоссе и там сдали в металлолом. Против подозреваемых возбудили уголовное дело.