Новости

Устроивший стрельбу в Нэшвилле хотел встретиться с Трампом 03:05
На президентских выборах в Парагвае определился лидер 02:48
Депутат Рады рассказал о главном требовании Запада к Украине 02:39
Туфли Майкла Джексона продадут в США за 5 тысяч долларов 02:34
В Польше неофашистам не дали отметить день рождения Гитлера 01:53
Актера Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи с внучкой 01:53
Еще два палестинца погибли от рук израильских военных 01:31
Военные инспекторы из России проверят район Великобритании 01:04
Трамп высмеял дающих ему советы по КНДР экспертов 00:46
Пушков оценил планы президента Франции по Сирии 00:27
СМИ: Стрелок из Нэшвилла находится на свободе с оружием 22.04.2018
Косачев: Истиной целью Запада остается полный контроль над Сирией 22.04.2018
В египетском храме Ком-Омбо обнаружен бюст Марка Аврелия 22.04.2018
Число жертв ДТП под Тверью выросло до двух 22.04.2018
После урагана из Москвы вывезли около 1,2 тысячи поваленных деревьев 22.04.2018
Фесикова: Первый раз проиграла "полтинник" на чемпионате России 22.04.2018
Легендарный штурмовик Ил-2 приземлился в Минске 22.04.2018
Морозов выиграл стометровку на ЧР по плаванию 22.04.2018
Ефимова чуть не опоздала на заплыв, но все равно победила на ЧР 22.04.2018
В Саратове именем Олега Табакова назвали сквер 22.04.2018
Выросло число погибших при стрельбе в американском Нэшвилле 22.04.2018
СМИ: 52 человека погибли в результате взрыва в Кабуле 22.04.2018
Под Тверью опрокинулся автобус: один человек погиб, 12 пострадали 22.04.2018
Трамп озвучил перспективы урегулирования ядерной программы КНДР 22.04.2018
Air France отменит четверть рейсов 23 апреля 22.04.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
График отключения горячей воды в Москве
График отключения горячей воды в Москве
Задайте вопрос главе Росморречфлота Виктору Олерскому
Задайте вопрос главе Росморречфлота Виктору Олерскому
23 апреля - онлайн-трансляция круглого стола о будущем рыбной отрасли
23 апреля - онлайн-трансляция круглого стола о будущем рыбной отрасли
22.04.2018 23:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Распилили на металлолом

Раскрыта кража "барокамеры Гагарина"
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск №7549 (86)
В Москве полиция раскрыла кражу барокамеры, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин. К сожалению, музейный экспонат уже частично разобрали на металлолом.
В стальной конструкции воры не смогли или не захотели узнавать космический раритет. Фото: ntv.ru В стальной конструкции воры не смогли или не захотели узнавать космический раритет. Фото: ntv.ru
В стальной конструкции воры не смогли или не захотели узнавать космический раритет. Фото: ntv.ru

Барокамера находилась на одной из автостоянок в Строгине, это район на северо-западе Москвы, и готовилась к реставрации, рассказали в пресс-службе Музея космонавтики. Впоследствии она должна была стать частью одной из экспозиций. Конструкция находилась в плохом состоянии, нуждалась в ремонте.

Полиция Франции нашла золотой ковчег с сердцем королевы Анны Бретонской

В блогах это устройство называют "барокамерой Гагарина": якобы первый космонавт именно в ней готовился к полетам. Но в Музее космонавтики корреспонденту "РГ" сообщили, что принадлежность камеры еще не определялась. Кто и в какой период тренировался в ней, предстояло выяснить ученым.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по этому делу задержали двух приезжих 29 и 38 лет. По версии следствия, они украли "камеру Гагарина" со стоянки в Строгине с помощью манипулятора.

Кто именно тренировался в сданном в металлолом раритете, ученым только предстояло выяснить

Мужчины увезли конструкцию на Можайское шоссе и там сдали в металлолом. Против подозреваемых возбудили уголовное дело.

Главное сегодня

Власти ДНР готовят материалы для уголовного дела против военных НАТО
Госдеп США потребовал от Киева повысить цены на газ
Трамп озвучил перспективы урегулирования ядерной программы КНДР
После урагана из Москвы вывезли около 1,2 тысячи поваленных деревьев
В МВФ назвали основные угрозы для мировой экономики