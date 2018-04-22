В МЧС России рассказали о том, что почти 600 деревьев упали во время урагана в Москве, крыши более 30 домов и 92 машины получили повреждения.

Как говорится в сообщении ведомства, ураган также повредил крыши более 30 жилых домов. Из-за непогоды задержалось движение четырех электричек, еще четыре поезда на МЦК задержались на полчаса.

В Московской области 655 домов в 25 населенных пунктах остались без света, упали более 145 деревьев, повреждены 17 автомобилей.

К работе по восстановлению электроснабжения привлечено 218 бригад, 662 энергетика, 258 единиц спецтехники.

В МЧС также предупредили о порывистом ветре до 17 м/с в воскресенье. Во время непогоды, как напомнили в ведомстве, возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабоукрепленных временных конструкций, повреждение автотранспорта.