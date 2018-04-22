В Дагестане завели уголовные дела после покушения на полицейских

В Дагестане СК РФ возбудил уголовные дела после покушения на жизнь полицейских. Как отмечают в ведомстве, 21 апреля при проверке документов в Дербенте трое неизвестных открыли огонь из автоматического оружия. Инцидент произошел в переулке Сулейман-Стальского.

"Ответным огнем сотрудников правоохранительных органов нападавшие ликвидированы на месте. В ходе боестолкновения сотрудники правоохранительных органов, а также гражданские лица не пострадали", - сообщили в региональном управлении СК РФ.

Позднее удалось установить личности злоумышленников. Ими оказались жители Дагестана.

В тот же день на улице Сиреневая в Дербенте произошла вторая перестрелка. Здесь сотрудникам силовых структур удалось обнаружить и заблокировать в домовладении еще шесть вооруженных человек.

"На предложение сложить оружие и сдаться властям они ответили отказом и в ходе начавшегося боестолкновения были нейтрализованы", - сообщили в ведомстве.

На этот раз пострадал один из силовиков, которого ранили в плечо. Пострадавших среди гражданских лиц не было. Предварительно опознаны трое из шести боевиков. Личности остальных устанавливаются.

На местах происшествий были найдены оружие и боеприпасы, гранаты и ножи. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося и проверяется причастность ликвидированных боевиков к другим преступлениям. Продолжается расследование уголовных дел.