В Кабардино-Балкарии семья отравилась газом

В Кабардино-Балкарии следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек в поселке Кашхатау Черекского района.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по КБР, 21 апреля около шести часов вечера родственники обнаружили в одной из квартир поселка четырех человек в бессознательном состоянии. Ранее один из членов семьи позвонил родным и попросил о помощи.

Приехавшие к дому женщина и молодой человек также почувствовали себя плохо, у них закружилась голова. Они позвали соседей и смогли вынести пострадавших на улицу, после чего их отвезли в больницу.

Однако спасти жизни троим, в том числе восьмилетнему ребенку, не удалось. Жизнь еще одного члена семьи уже вне опасности, приехавшие на помощь родственники также чувствуют себя хорошо.

Сейчас следователи рассматривают несколько версий ЧП, в том числе отравление угарным или бытовым газом. Назначены судебно-медицинские экспертизы и химическая экспертиза проб воздуха в квартире. Проводится осмотр газовых приборов.