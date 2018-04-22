В Заполярье задержаны участники секты "Свидетели Иеговы"

Двое участников ячейки запрещенной в РФ религиозной организации были задержаны в городе Полярном - одном из крупнейших пунктов базирования надводных кораблей и подводных лодок Северного флота.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, собрания иеговистов проходили в Полярном с апреля прошлого года. Подозреваемые вербовали новых членов и распространяли религиозную литературу. Сотрудники УФСБ при поддержке спецназа Росгвардии провели обыски по шести адресам, изъяли массу книг, а также электронные носители информации. Кроме того, силовики установили людей, которые проводили собрания "Свидетелей Иеговы" по Интернету.

Напомним, год назад Верховный суд признал секту "Свидетели Иеговы" экстремистской организацией и ее деятельность на территории РФ запретил. Под запрет попали в том числе и входящие в ее состав местные религиозные формирования, в том числе и в Полярном. Однако, как выяснилось, несмотря на это свою деятельность в Мурманской области иеговисты продолжали.