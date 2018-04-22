На Кубани в администрации взорвали банкомат

Неизвестные злоумышленники взорвали в субботу банкомат в здании администрации Красносельского сельского поселения Динского района.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, преступники проникли в помещение через окно. В этот момент сработала сигнализация, и злоумышленники решили не рисковать и не стали вскрывать банкомат после устроенного взрыва.

Через 12 минут после срабатывания сигнализации на место приехала охрана, но преступники уже успели скрыться. На месте удалось изъять отпечатки пальцев. Также момент проникновения засняла камера наблюдения. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.