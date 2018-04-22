Трое детей с матерью погибли на пожаре в Геленджике

Пожар в частном доме в Геленджике унес жизнь женщины и ее трех маленьких детей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании дежурному поступило сегодня около половины пятого утра. Огонь вспыхнул в доме в садовом товариществе "Геолог".

В помещении находились женщина и ее дети, двум из которых не было еще и года (по данным мэрии города, они родились в августе 2017 года), а одном ребенку было девять лет, сообщает ТАСС.

Пожар ликвидировали через полчаса, в тушении участвовали 19 человек и шесть единиц техники. Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы.