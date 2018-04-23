ГП назвала число правоохранителей, осужденных за коррупцию в 2017 году

Генпрокуратура РФ сообщила, что среди осужденных за коррупцию в 2017 году 1,3 тысячи человек являлись сотрудниками правоохранительных органов.

"В 2017 году судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 12,2 тысячи лиц по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности", - сообщило надзорное ведомтсво на своей странице в Facebook.

Из общего количества осужденных 1,3 тысячи человек являлись должностными лицами правоохранительных органов, 871 - должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, 108 - депутатами выборных органов местного самоуправления и представительных органов субъектов Российской Федерации.