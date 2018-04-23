Оперативники задержали сбывающую поддельные документы преступную группу

Сотрудники МВД России и Росгвардии задержали семерых подозреваемых в мошенничестве и сбыте поддельных документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Отмечается, что участники преступной группы представлялись сотрудниками миграционного центра. С их помощью физические и юридические лица получали ненастоящие свидетельства, позволяющие оставаться и осуществлять деятельность на территории РФ. Чтобы все выглядело правдоподобным, подозреваемые создали специальный интенет-ресурс, где получали заявки на оказание соответствующих услуг.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Москвы и Московской области по нескольким адресам полицейскими задержаны семь подозреваемых. Ими оказались выходцы из ближнего зарубежья и жители московского региона в возрасте от 23 до 44 лет", - отметила представитель министерства.

По месту проживания всех фигурантов были проведены обыски. Оперативники изъяли поддельные миграционные бланки, штамбы, а также компьютеры и бумаги с рукописным бухгалтерским учетом.

Трое из подозреваемых заключены под стражу, в отношении остальных мера пресечения на данный момент выбирается.

"СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.", - заявили в МВД.