Самолет "Саратовских авиалиний" столкнулся со спецмашиной в Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово самолет "Саратовских авиалиний" столкнулся со спецмашиной.

Инцидент произошел, когда самолет рейса 6B-765 готовился к вылету в Саратов. Как сообщили в пресс-службе "Саратовских авиалиний", сигнальный маяк буксировщика ударился о нос лайнера. Воздушное судно осмотрели, серьезных повреждений не было, пострадала лишь краска на корпусе. Технические специалисты детально изучат состояние самолета и составят необходимые документы о допуске машины к полету.

Из-за этого инцидента борт вылетел с задержкой, на два часа сдвинулось расписание и других сегодняшних рейсов между Саратовом и Москвой.