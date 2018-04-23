Тело сотрудника следственного изолятора нашли у подъезда в Химках

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий заявила о том, что тело сотрудника изолятора временного содержания обнаружено в городе Химки. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "РГ".

По одной из версий, смерть полицейского наступила от удушения или от удара об асфальт при падении. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

На причастность к возможному преступлению проверяется муж женщины, с которой сожительствовал погибший.