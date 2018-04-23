В Москве задержан торговец гашишем

Столичные наркополицейские при содействии бойцов Росгвардии задержали подозреваемого в покушении на сбыт гашиша в крупном размере. Об этом сообщила начальник пресс-центра московской полиции Екатерина Гузь.

По ее информации, им оказался 29-летний безработный мужчина, занимавшийся распространением наркотиков в районе столицы. Отмечается, что подозреваемый был задержан около своего дома по улице Знаменские Садки.

"В момент задержания он разговаривал по телефону со своей супругой. Когда он увидел полицейских, то успел ей сказать, чтобы она выбросила зеленый пакет, находящийся в квартире", - заявила Гузь.

Однако это задержанному не помогло. Оперативники довольно быстро обнаружили выброшенный пакет, а в нем вещество темного цвета, аналогичное конфискованному у злоумышленника при личном досмотре. Экспертиза показала, что изъятые материалы оказались гашишем массой свыше 3 килограммов.

Кроме этого, в ходе обыска в квартире были обнаружены 2 брикета из фрагментов полимерного материала. В каждом из них находились еще по 5 плиток гашиша массой около 1 килограмма. Таким образом, общий вес всех изъятых веществ составил свыше 4 килограммов.

На данный момент мужчина арестован. Уголовное дело возбуждено по двум тяжелым статьям УК. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.