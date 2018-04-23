В Орле появились сомнительные торговцы пожарными извещателями

Недавняя трагедия в Кемерово неожиданным эхом откликнулась в Орле. В городе появились дельцы, которые ходят по домам и угрожают штрафами за нарушение правил пожарной безопасности.

Представители неких фирм предлагают горожанам приобрести пожарные извещатели. Это прибор, который начинает издавать сигналы, уловив дым. Такими датчиками оснащены все учреждения. Они крепятся к потолку.

Пожарный извещатель можно купить в магазине. Цена варьируется от 140 до 1000 рублей. Однако орловские торговцы продают свой товар в 2-3 раза дороже. Они приходят днем, когда в квартирах находятся в основном пожилые люди. Рассказывают о том, что в стране будто бы ужесточены правила пожарной безопасности. Дескать, пожарные извещатели должны быть установлены не только в торговых центрах, но и в квартирах. И если такого прибора нет, хозяина оштрафуют. В Роспотребнадзоре считают, что горожан вводят в заблуждение. Требования об обязательной установке датчиков в квартирах в законодательстве нет, поэтому штрафы жильцам не грозят. Кроме того, товар предлагают по цене, которая значительно превышает рыночную.

Ведомство выступило с официальным обращением. "В случае неправомерных действий продавцов (обман, введение в заблуждение, мошенничество) следует обращаться в органы внутренних дел или на основании ФЗ "О защите прав потребителей" в суд", - говорится в нем.