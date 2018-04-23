В Орле появились сомнительные торговцы пожарными извещателями

Новости

Лавров назвал партнерство с КНР приоритетом внешней политики России 11:42
В КНДР в ДТП погибли 32 китайских туриста и четыре местных жителя 11:39
В Казани задержали банду вымогателей из Узбекистана 11:31
Петербургских застройщиков обяжут вложиться в озеленение 11:29
Косачев: Россия поддерживает реформирование ООН 11:24
В Красноярском крае загорелся деревоперерабатывающий завод 11:23
В минсельхозе США указали на рост российского экспорта масличных культур 11:22
Сеул поддержал решение Пхеньяна о приостановке ядерных испытаний 11:19
В Москве каток раздавил дорожного рабочего 11:18
Роскомнадзор сообщил о поддельных письмах с предупреждением о проверке 11:15
В Нижегородской области загорелся кожевенный завод 11:13
Тело сотрудника следственного изолятора нашли у подъезда в Химках 11:12
СКР назначил новую экспертизу по делу о смерти Дмитрия Марьянова 11:09
Герцогиня Кейт Миддлтон доставлена в роддом Лондона 11:07
С 1 июня ограничивается въезд автобусов в города 11:05
В Югре врачей признали виновными в смерти пациентки 11:03
Строители Крымского моста начали монтаж очистных сооружений 11:03
Автор "Исчезнувшей" сделает ремейк британской "Утопии" для Amazon 11:03
Минфин решил увеличить внутренние займы на 200 млрд рублей 10:58
В Беларуси предложили давать скидку за некачественные ЖКУ 10:58
Петербурженку случайно ранили в лоб при перестрелке у ТЦ 10:54
Краснодарский ипподром первым в России открыл скаковой сезон 10:54
Оперативники задержали сбывающую поддельные документы преступную группу 10:52
Житель Урала изменил фамилию, чтобы не платить долг 10:48
МИД : Москва не будет отвечать на ультиматум посла США 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Росморречфлота Виктору Олерскому
Задайте вопрос главе Росморречфлота Виктору Олерскому
В России похолодает до минус 22 градусов
В России похолодает до минус 22 градусов
23 апреля - онлайн-трансляция круглого стола о будущем рыбной отрасли
23 апреля - онлайн-трансляция круглого стола о будущем рыбной отрасли
23.04.2018 00:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дым без огня

В Орле появились сомнительные торговцы пожарными извещателями
Текст: Денис Передельский ("Российская газета", Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск №7549 (86)
Недавняя трагедия в Кемерово неожиданным эхом откликнулась в Орле. В городе появились дельцы, которые ходят по домам и угрожают штрафами за нарушение правил пожарной безопасности.

Представители неких фирм предлагают горожанам приобрести пожарные извещатели. Это прибор, который начинает издавать сигналы, уловив дым. Такими датчиками оснащены все учреждения. Они крепятся к потолку.

Фото: МЧС РФ/РИА Новости
Чайка: Бездеятельность контролеров привела к нарушениям в "Зимней вишне"

Пожарный извещатель можно купить в магазине. Цена варьируется от 140 до 1000 рублей. Однако орловские торговцы продают свой товар в 2-3 раза дороже. Они приходят днем, когда в квартирах находятся в основном пожилые люди. Рассказывают о том, что в стране будто бы ужесточены правила пожарной безопасности. Дескать, пожарные извещатели должны быть установлены не только в торговых центрах, но и в квартирах. И если такого прибора нет, хозяина оштрафуют. В Роспотребнадзоре считают, что горожан вводят в заблуждение. Требования об обязательной установке датчиков в квартирах в законодательстве нет, поэтому штрафы жильцам не грозят. Кроме того, товар предлагают по цене, которая значительно превышает рыночную.

Ведомство выступило с официальным обращением. "В случае неправомерных действий продавцов (обман, введение в заблуждение, мошенничество) следует обращаться в органы внутренних дел или на основании ФЗ "О защите прав потребителей" в суд", - говорится в нем.

Главное сегодня

МИД : Москва не будет отвечать на ультиматум посла США
Россиянам пообещали резкий рост зарплат
Пушков оценил планы президента Франции по Сирии
В США объявила голодовку обвиняемая в убийстве россиянка
Синоптики рассказали о погоде в Москве