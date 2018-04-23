Житель Орла отсудил компенсацию за мебель, которую ему не доставили

В Орле суд Советского района удовлетворил иск по гражданскому делу о защите прав потребителя. Местный житель заказал комплект мебели из Италии по образцам, но товар так и не получил. Чтобы вернуть деньги, ему пришлось обратиться в суд.

Сделку орловец оформил в одном из местных ООО, которое позиционировало себя как дилер итальянской мебельной фабрики. Мужчина заказал угловой шкаф для спальни, который должны были изготовить по согласованному с ним проекту. Покупка обошлась недешево. Цена сделки составила 185 тысяч рублей. В качестве предоплаты покупатель внес в кассу 135 тысяч.

Товар ему обещали доставить не позднее чем через 100 дней с момента заключения договора. По истечении этого срока мужчина обратился в фирму - мол, где обещанный шкаф? Ему заявили, что какая-то проблема возникла на фабрике. Покупатель не поленился, нашел номер телефона официального представителя итальянского предприятия в России и созвонился с ним.

Выяснилось, что его заказ на фабрику даже не поступал. Представитель поведал, что орловская фирма не является официальным дилером. Время от времени она заказывала мебель, выступая посредником между ней и своими клиентами, но задолжала фабрике крупную сумму, и сотрудничество с ней приостановили. Словом, мужчина напрасно ожидал свой шкаф.

Он направил "дилеру" письменную претензию с требованием разорвать договор купли-продажи и вернуть ему предоплату. Однако получил отказ, что и послужило поводом для обращения в суд. Решение было вынесено заочно, поскольку фирма не стала направлять на заседание своего представителя.

Представители фирмы даже и не пытались заказывать изготовление мебели в Италии

По закону о защите прав потребителя продавец имеет право не возвращать деньги за товар. Но только в случае, если докажет, что нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине покупателя. В иных случаях он обязан вернуть деньги в течение десяти дней с момента предъявления претензии.

Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, покупатель также вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему из-за нарушения срока передачи товара. Кроме того, продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку в размере 0,5 процента суммы предоплаты. Но есть условие: сумма взысканной пени не может превышать сумму предварительной оплаты товара.

Иск был удовлетворен. Суд взыскал с ответчика в пользу покупателя предоплату в размере 135 тысяч рублей, неустойку - 99,9 тысячи, компенсацию морального вреда - 15 тысяч и штраф - без малого 125 тысяч рублей. Последний был рассчитан исходя из общей суммы удовлетворенных требований и срока просрочки, который составил 112 дней. Также фирму обязали оплатить почтовые расходы, судебную госпошлину и услуги представителя истца - еще 22,6 тысячи рублей.

К слову, проигравшая суд компания уже не первый раз сталкивается с подобными претензиями. Орловчанка в апреле прошлого года заказала набор мебели по образцам, заплатив за него 300 тысяч рублей. Товар должны были доставить до 1 декабря, но оказалось, что мебель никто даже не изготавливал. Суд взыскал в пользу потребителя 551,25 тысячи рублей. Помимо предоплаты в эту сумму также вошла неустойка - 37,5 тысячи, компенсация морального вреда - 30 тысяч и штраф в размере 183,75 тысячи рублей.