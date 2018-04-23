Прокуратура нашла нарушения после возгорания автобуса с детьми из ЕАО

Нарушения в действиях тренера детской волейбольной команды выявила прокуратура ЕАО после проведенной проверки по факту возгорания автобуса.

Как сообщила старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская, ЧП произошло 28 марта, когда юные спортсмены возвращались из Кемерова с соревнований.

Вместо того, чтобы перевезти детей междугородним автобусом Кемерово - Толмачево, тренер, экономя время, воспользовалась услугами частного перевозчика.

- На 212 километре автодороги Р 255 "Сибирь" произошло возгорание моторного отсека транспорта. Водитель принял меры к эвакуации пассажиров и самостоятельно приступил к тушению. Впоследствии огонь был ликвидирован своевременно прибывшим на место нарядом ГИБДД, - рассказала Крепкогорская.

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Правоохранители выяснили, что перевозчик работал нелегально, используя технически неисправный автомобиль. Он привлчеен к административной ответственности.

В свою очередь для устранения нарушений законодательства надзорный орган ЕАО потребовал привлечь тренера к дисциплинарной ответственности.