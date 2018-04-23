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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура нашла нарушения после возгорания автобуса с детьми из ЕАО

Текст: Юлия Гарднер

Нарушения в действиях тренера детской волейбольной команды выявила прокуратура ЕАО после проведенной проверки по факту возгорания автобуса.

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Как сообщила старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская, ЧП произошло 28 марта, когда юные спортсмены возвращались из Кемерова с соревнований.

Вместо того, чтобы перевезти детей междугородним автобусом Кемерово - Толмачево, тренер, экономя время, воспользовалась услугами частного перевозчика.

- На 212 километре автодороги Р 255 "Сибирь" произошло возгорание моторного отсека транспорта. Водитель принял меры к эвакуации пассажиров и самостоятельно приступил к тушению. Впоследствии огонь был ликвидирован своевременно прибывшим на место нарядом ГИБДД, - рассказала Крепкогорская.

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Правоохранители выяснили, что перевозчик работал нелегально, используя технически неисправный автомобиль. Он привлчеен к административной ответственности.

В свою очередь для устранения нарушений законодательства надзорный орган ЕАО потребовал привлечь тренера к дисциплинарной ответственности.

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