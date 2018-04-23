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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокурор потребовал лишения свободы для участников "приморской банды"

Текст: Дина Непомнящая

На заседании в Приморском краевом суде во Владивостоке прокурор потребовал для участников "приморской банды" лишения свободы от 8 до 25 лет и отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Взят под стражу остававшийся на свободе член "приморской банды"

Александру Ковтуну обвинение требует назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы, Владимиру Илютикову - 24 года и 6 месяцев, Максиму Кириллову - 21 год и 10 месяцев, Алексею Никитину - 24 года, Вадиму Ковтуну - 8 лет и один месяц. Также должны быть полностью удовлетворены иски потерпевших на общую сумму 300 тысяч рублей.

Напомним, дело «приморской банды» рассматривается судом в третий раз. Банда действовала в Приморском крае в 2009 году. Первый судебный процесс с участием присяжных начался в 2013 году. Подсудимые были приговорены к различным срокам - от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы. В мае 2015 года приговор был обжалован в Верховном суде РФ. Суд смягчил наказание всем фигурантам, но вернул на повторное рассмотрение эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек.

10 апреля текущего года коллегия присяжных заседателей вынесла в отношении фигурантов дела обвинительный вердикт. Она сочла доказанной причастность участников банды к убийствам четырех жителей Кировского района Приморья, совершенным в сентябре 2009 года. При этом присяжные посчитали подсудимых заслуживающими снисхождения, поэтому пожизненное лишение свободы последним назначено быть не может.

Адвокаты обвиняемых собираются оспаривать решение присяжных после вынесения приговора суда.

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