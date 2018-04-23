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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Амурской области потушили десять лесных пожаров

Текст: Дина Непомнящая

В минувшие выходные парашютисты-десантники Федеральной и Амурской авиалесоохраны ликвидировали в Амурской области 10 лесных пожаров. Наиболее крупный из них бушевал на площади более 35 тысяч гектаров в Зейском районе.

В Амурской области зафиксировали 17 лесных пожаров

Пресс-служба Федеральной авиалесоохраны сообщает, что в Приамурье по-прежнему сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Проводится тушение 14 лесных пожаров, из них 7 - в труднодоступных районах.

Работы осложняются погодными условиями: порывистый ветер до 20 м/с и длительное отсутствие осадков. Пожары быстро возникают и распространяются даже от незначительных источников огня. Причина большинства возгораний - человеческий фактор. Согласно прогнозам, в ближайшие дни снижения пожарной опасности не ожидается.

Напомним, что с 8 апреля на территории области введен режим чрезвычайной ситуации. В ликвидации пожаров задействованы 819 человек, 133 единицы наземной техники, а также 4 воздушных судна авиалесоохраны Амурской области и МЧС России.

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