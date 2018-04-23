Вертолеты ВВО отправили в Приамурье для тушения пожаров

Вертолеты Ми-8АМТШ Восточного военного округа (ВВО) направлены из Хабаровского края в соседнюю Амурскую область для помощи в тушении лесных пожаров.

Экипажи воздушных судов будут мониторить лесопожарную обстановку в регионе.

- Помимо этого пара вертолетов оборудована специальными водосливными устройствами ВСУ-5, предназначенными для сброса воды на очаги возгорания, - цитирует РИА Новости начальника пресс-службы ВВО Александра Гордеева.

Напомним, из-за лесных пожаров в регионе с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. На утро понедельника на территории области зафиксированы 14 природных возгораний. Работы по тушению осложняют сильный ветер и отсутствие дождей.