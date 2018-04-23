Пока центр всех природных пожаров находится на территории Амурской области. Там огнем охвачены самые большие территории. 14 очагов бушуют на площади почти в 60 тысяч гектаров.

Далее, как говорится по списку, следует Хабаровский край и Новосибирская область. В этих двух регионах в отдельных районах также, как и в Приамурье, ввели особый противопожарный режим. Кроме того, огонь пришел в Забайкальский край, в Еврейскую автономную область, Туву. Пожары в Туве пока самые маленькие по площади - там горит всего 5 гектаров. А если оценивать наибольшую угрозу, которую огонь создал различным лесам и объектам, то тут печальная пальма первенства у Новосибирской области.

В Искитимском районе удалось отстоять от огня Новосибирский завод искусственного волокна. Завод в составе Научно-производственного концерна "Техмаш" входит в Госкорпорацию "Ростех" и выпускает не только изделия из пластмассы, но и промышленную взрывчатку.

Как сообщил на оперативном совещании в областном правительстве начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов, угроза перехода огня на промышленный объект образовалась после подожженной кем-то сухой травы, несмотря на то, что пал сухостоя запрещен.

- Рядом с территорией завода в Искитиме была угроза перехода огня на производственные помещения, а также на склады.

"Возникла угроза перехода пала сухой травы на территорию базы отдыха "Балуш" в Искитимском районе области, а также на два населенных пункта в Каргатском районе области. На территориях Доволенского и Чулымского районов области установлен особый противопожарный режим", - сообщил главный спасатель Новосибирской области.

К счастью, все подходы огня к населенным пунктам и объектам удалось пока отстоять. В Амурской же области ситуация сложнее. Хотя там огонь людям и их домам не угрожает. Пожары возникают в труднодоступных районах, что осложняет тушение. В понедельник МЧС России направило в область уже второй самолет-амфибию Бе-200.

По сообщениям пресс-службы спасательного ведомства, один самолет Бе-200ЧС применяется для тушения пожаров в Архаринском районе, где огонь угрожает территории Хинганского заповедника. Второе воздушное судно борется с крупным пожаром в Шимановском районе. Для перегруппировки сил и мониторинга сложившейся обстановки задействован вертолет Ми-8 МЧС России.

Всего же привлекались 5 воздушных судов. Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону 2 населенных пунктов с населением более 100 человек. Благодаря действиям авиации не допущено распространение огня в сторону населенных пунктов Серышевского района.