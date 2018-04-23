Новости

В Торонто микроавтобус протаранил толпу пешеходов 21:16
"Барселона" выиграла Юношескую лигу УЕФА 20:49
Путин поручил создать центры циркового искусства 20:43
Путин поручил поддержать детские СМИ 20:37
Видео: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына 20:35
Президент Армении принял отставку правительства 19:42
Оплачивающие сотрудникам отдых в РФ работодатели получат льготы 19:37
На Урале первоклассник скончался после падения на арматуру у школы 19:32
Подписан закон, ужесточающий наказание за кражу с карт и банковских счетов 18:45
Путин подписал закон о блокировке сайтов с порочащей информацией 18:45
МИД: Модернизация вооружения РФ – реакция на обострение ситуации в мире 18:41
Глава ОЗХО рассказал российским пранкерам о яде в "деле Скрипаля" 18:22
В Москве на школьников обрушился потолок 18:13
В нижегородском зоопарке застрелили редкую утку 18:10
В Туле открылся уникальный индустриальный кластер 18:07
Группа Massive Attack закодировала альбом в молекуле ДНК 17:41
В Воронеже умер участник группы "Сектор Газа" 17:38
Матвиенко: Запад давит на Россию ради сохранения однополярного мира 17:34
В районах Вологодчины ввели режим ЧС из-за паводковых подтоплений 17:34
Парад судов планируется провести в парке Горького на День открытой навигации 17:20
В школах Карелии закрыли 17 классов из-за гриппа и ОРВИ 17:11
В Совфеде предложили США использовать российские космические скафандры 17:07
Захарова прокомментировала события в Армении 17:02
С тульского кладбища уберут баннер с портретом умершего 17:01
В Омске погиб один из школьников, баловавшихся с карбидом 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как россияне будут отдыхать на праздниках в мае
Как россияне будут отдыхать на праздниках в мае
В России похолодает до минус 22 градусов
В России похолодает до минус 22 градусов
Задайте вопрос главе Росморречфлота Виктору Олерскому
Задайте вопрос главе Росморречфлота Виктору Олерскому
23.04.2018 20:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подожгли траву, сгорел лес

Вслед за Приамурьем особый противопожарный режим введен и в Хабаровском крае. На борьбу с огнем направлен второй Бе-200
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск №7550 (87)
Похоже, страна от паводков медленно переходит к другой напасти - пожарам. Неутешительные статистические данные появились на официальном сайте "Авиалесоохраны". Более 1 тысячи лесных пожаров зарегистрировано в России с начала года. За четыре неполных месяца огонь уничтожил все живое более чем на 447 тысячах гектаров.
Авиаторы не допустили распространения пожара в сторону сел Серышевского района Приамурья. Фото: Михаил Почуев/ТАСС Авиаторы не допустили распространения пожара в сторону сел Серышевского района Приамурья. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Авиаторы не допустили распространения пожара в сторону сел Серышевского района Приамурья. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Пока центр всех природных пожаров находится на территории Амурской области. Там огнем охвачены самые большие территории. 14 очагов бушуют на площади почти в 60 тысяч гектаров.

Далее, как говорится по списку, следует Хабаровский край и Новосибирская область. В этих двух регионах в отдельных районах также, как и в Приамурье, ввели особый противопожарный режим. Кроме того, огонь пришел в Забайкальский край, в Еврейскую автономную область, Туву. Пожары в Туве пока самые маленькие по площади - там горит всего 5 гектаров. А если оценивать наибольшую угрозу, которую огонь создал различным лесам и объектам, то тут печальная пальма первенства у Новосибирской области.

Фото: Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
В Амурской области потушили десять лесных пожаров

В Искитимском районе удалось отстоять от огня Новосибирский завод искусственного волокна. Завод в составе Научно-производственного концерна "Техмаш" входит в Госкорпорацию "Ростех" и выпускает не только изделия из пластмассы, но и промышленную взрывчатку.

Как сообщил на оперативном совещании в областном правительстве начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов, угроза перехода огня на промышленный объект образовалась после подожженной кем-то сухой травы, несмотря на то, что пал сухостоя запрещен.

- Рядом с территорией завода в Искитиме была угроза перехода огня на производственные помещения, а также на склады.

"Возникла угроза перехода пала сухой травы на территорию базы отдыха "Балуш" в Искитимском районе области, а также на два населенных пункта в Каргатском районе области. На территориях Доволенского и Чулымского районов области установлен особый противопожарный режим", - сообщил главный спасатель Новосибирской области.

В Красноярском крае загорелся деревоперерабатывающий завод

К счастью, все подходы огня к населенным пунктам и объектам удалось пока отстоять. В Амурской же области ситуация сложнее. Хотя там огонь людям и их домам не угрожает. Пожары возникают в труднодоступных районах, что осложняет тушение. В понедельник МЧС России направило в область уже второй самолет-амфибию Бе-200.

По сообщениям пресс-службы спасательного ведомства, один самолет Бе-200ЧС применяется для тушения пожаров в Архаринском районе, где огонь угрожает территории Хинганского заповедника. Второе воздушное судно борется с крупным пожаром в Шимановском районе. Для перегруппировки сил и мониторинга сложившейся обстановки задействован вертолет Ми-8 МЧС России.

Всего же привлекались 5 воздушных судов. Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону 2 населенных пунктов с населением более 100 человек. Благодаря действиям авиации не допущено распространение огня в сторону населенных пунктов Серышевского района.

Главное сегодня

Путин подписал закон о блокировке сайтов с порочащей информацией
Оплачивающие сотрудникам отдых в РФ работодатели получат льготы
Глава ОЗХО рассказал российским пранкерам о яде в "деле Скрипаля"
В Совфеде предложили США использовать российские космические скафандры
Кремль назвал события в Армении внутренним делом этой страны