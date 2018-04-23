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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кировскую область парализовал мощный снегопад

Текст: Андрей Андреев (Киров)
На Кировскую область обрушился мощный снегопад. Хотя о таком прогнозе все были предупреждены еще за несколько дней, в субботу днем ничто не предвещало, что через несколько часов начнется настоящее стихийное бедствие. Было тепло и солнечно. Но вечером первые снежинки очень быстро переросли в мощнейший снегопад, превративший дороги в сугробы.
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Сколько за это время выпало осадков, в Кировском гидрометеоцентре пока не знают - идет наблюдение. В воскресенье местный паблик "Любительская метеорология" сообщил о 29 сантиметрах снега. И это похоже на правду. В понедельник утром визуально слой снега в некоторых местах доходил до полуметра. Как сообщила пресс-служба администрации Кирова, по предварительным прогнозам, за два дня выпала почти 1,5-месячная норма осадков.

Пока обходится без ЧП, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Кировской области. Хуже ситуация на дорогах. За выходные произошло 13 ДТП с пострадавшими, в которых погибли шесть человек и 23 было травмировано. Это в два раза больше, чем в прошлые выходные. Как ни странно, на машинах всех участников ДТП стояла еще зимняя резина. Похоже, те, кто был на летней, просто не рискнули выезжать. Кто-то физически не смог этого сделать, поскольку дворы тоже превратились в сплошной сугроб.

Фото: depositphotos.com
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По словам начальника городской дирекции дорожного хозяйства Альберта Гутнова, с началом снегопада и в ночную смену на улицах в сумме работало 63 единицы снегоуборочной техники. Но учитывая скорость образования снежного покрова и сильный ветер, этого было явно недостаточно. По словам подрядчиков, с четырех часов утра на улицы города якобы был выведен весь имеющийся в наличии резерв.

- Проехав по улицам города, мы вместе с струдниками ГИББД практически нигде не увидели утром работающую технику. - Возразил им на оперативке в мэрим заместитель главы администрации города Александр Ященко. - Это при том, что прогноз погоды был известен еще с прошлой недели. Можно было максимально подготовить технику, перевести ее вновь на зимний режим, отремонтировать при необходимости. На наш взгляд, это элементарная безответственность и пренебрежение своими обязанностями.

Подрядчикам поручено вывести на улицы города всю имеющуюся технику и вести работу в круглосуточном режиме. Кроме того, будет выведена вся техника, имеющаяся в наличии у муниципальных предприятий городского хозяйства. Управляющие компании также проводят механизированную очистку дворовых проездов и выездов, однако эту работу значительно затрудняет припаркованный во дворах автотранспорт.

Помимо дорожной проблемы появилась еще одна - снег и лед на крышах. Сейчас специалисты мэрии обследуют все скатные кровли. Появившуюся наледь, сосульки, снежные свесы оперативно ликвидируют. Тем не менее, кировчан просят быть осторожными и обращать внимание на состояние кровель над пешеходными зонами во избежание несчастных случаев.

Впереди еще одна опасность. По прогнозам снегопад в Кирове будет продолжаться до среды, а затем его сменят дожди. Учитывая скорость, с которой поднимается вода в Вятке, половодье может стать серьезным. Только за последние сутки вода в реке поднялась более чем на полметра.

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