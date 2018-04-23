В Кирове из-за снегопада школам разрешили учить детей дистанционно

Кировские власти из-за непогоды разрешили школам учить детей дистанционно.

По словам заместителя начальника городского департамента образования Веры Жуйковой, руководителям муниципальных школ рекомендовано информировать родителей о возможности в понедельник и вторник учить детей дистанционно, если из-за снегопада возникают проблемы с доставкой ребенка на учебу. Дистанционный режим работы организован через сайты учебных заведений и группы в социальных сетях. При этом все школы работают в обычном режиме, педагоги находятся на рабочих местах.

В городе все еще продолжается снежный коллапс. На улицах заторы и пробки, грузовой и общественный транспорт не может подняться в гору. По прогнозам снег не прекратится до среды.

Напомним, в выходные в Кирове выпало огромное количество снега, по предварительным данным, 10-дневная норма, что буквально парализовало жизнь в областном центре.