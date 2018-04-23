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23.04.2018 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области в ДТП погибли два человека

Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)

Около восьми часов вечера в воскресенье в Богородском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Нижегородской области Игорь Михайлушкин.

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- Авария случилась на 22-м километре трассы Нижний Новгород - Касимов, - рассказал он. - Водитель "УАЗ Патриот" выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лада Приора", водитель которого погиб на месте, а его пассажир скончалась в больнице.

Три человека, находившиеся в УАЗе, остались живы, в том числе и восьмилетняя девочка.

Причины ДТП выясняются. По словам Игоря Михайлушкина, вряд ли авария могла произойти из-за погодных условий или состояния дороги.

- Этот участок был отремонтирован в прошлом году. Дорога соответствует нормативам, - заключил он.

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