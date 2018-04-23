В Нижегородской области загорелся кожевенный завод

Сегодня в Богородске загорелся кожевенный завод. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

- В центр управления в кризисных ситуациях в 09.31 поступил звонок о пожаре, - рассказали в ведомстве. - На момент прибытия в двухэтажном кирпичном здании горела кровля. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. К его ликвидации привлечены 52 человека и 20 единиц техники. Из здания завода были эвакуированы 153 человека. Пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются. Также проводятся работы по взятию проб воздуха на вредные вещества.