В нижегородском зоопарке застрелили редкую утку

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" застрелили самку утки-огаря.

Как сообщил директор зоопарка Владимир Герасичкин, инцидент произошел в пятницу.

- Птицу мы обнаружили на следующий день на закрытой территории у реки Параши, где живут пернатые, - говорит он. - Многие из птиц принадлежат к редким видам, а утки-огари даже не обитают в нашей местности, только на юге России. Скорее всего, браконьер подошел к сетке, защищающей птиц, и застрелил утку около ее гнезда практически в упор из пневматического оружия.

По словам Владимира Герасичкина, утки-огари за восемь лет их обитания в нижегородском зоопарке только в прошлом году обзавелись потомством. Убитая годовалая особь тоже ждала пополнения.

Заметим, что нападения на пернатых обитателей в зоопарке "Лимпопо" совершаются каждый год. Водоплавающих птиц то и дело ловят на удочку. А три года назад самку лебедя-шипуна намеренно угостили куском хлеба со швейной иглой, и она мучительно умерла.

- Заявление в полицию мы подавать не будем, но хотели бы привлечь внимание общественности, - заключил Владимир Герасичкин.