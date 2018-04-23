В Самаре задержали банду "черных банкиров"

Группа жителей Самары в возрасте от 39 до 48 лет, в том числе женщина 1979 года рождения, совершали незаконные банковские операции. Об этом сообщает региональная полиция.

Они разработали следующую схему: на счета физлиц и юрлиц через ряд организаций по фиктивным документам поступали денежные средства "клиентов", затем деньги обналичивали и передавали клиентам. За свои услуги подозреваемые брали комиссию. Таким образом, по версии следствия, они нелегально заработали более 15,4 миллиона рублей.

В ходе обысков полиция изъяла печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". По ней предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на семь лет.