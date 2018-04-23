В Саратове задержали напавших на "скорую" подростков

В Саратове задержали двух подростков, которых проверяют на причастность к нападению на автомобиль "скорой помощи". Об этом сообщили "РГ" в понедельник, 23 апреля, в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве, инспектора по делам несовершеннолетних, разыскивая виновных в инциденте, вышли на двоих юношей - 15 и 17 лет. Они стоят на учете в полиции и проживают рядом с местом нападения на карету "скорой": напротив дома №15 по улице Чернышевского. Сейчас проводится проверка.

Напомним, сам инцидент случился 20 апреля в 01.50 минут по местному времени. Бригада "скорой" возвращалась с вызова, когда в окна и кузов автомобиля полетел град камней. Водитель и медики не пострадали. Пациента в машине не было. Нападавшие разбили стекла и помяли кузов автомобиля.