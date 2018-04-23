В Удмуртии более 750 домов остались без газа

В удмуртском поселке Балезино более 750 домов остались без газа. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Авария на газопроводе произошла во время проведения "несанкционированных земляных работ" по улице Суворова, сообщила "РГ" пресс-секретарь Главного управления МЧС России по республике Вероника Митрофанова.

По ее словам, всего в этих домах проживает более восьми тысяч человек. Под отключение попали и шесть котельных. Школы и детсады, которые от них снабжаются, учебно-воспитательный процесс не прерывали. В течение дня аварию планируют устранить, а все объекты вновь подключить к газу.