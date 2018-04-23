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23.04.2018 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

К месту пожара в Кежемском районе вылетела авиация МЧС

Текст: Алексей Бондарев

МЧС направило вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200 из Красноярска в город Кодинск, возле которого горит деревообрабатывающее предприятие. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю.

Борьба с пожаром продолжается уже около пяти часов. "Идет усиление группировки пожарных. К месту происшествия выдвинулись пожарные автоцистерны с бойцами из соседних районов. Угрозы городу, расстояние до которого 16 километров, нет, но объемы готовой древесины на территории предприятия велики", - говорится в сообщении ведомства.

В Красноярском крае загорелся деревоперерабатывающий завод

Горят штабеля леса и пиломатериалов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на единую диспетчерскую службу Кежемского района, площадь возгорания увеличилась до двух тысяч квадратных метров. В районе возгорания наблюдаются порывы ветра, что затрудняет ликвидацию ЧП.

Спасатели отмечают, что тушение с воздуха должно быть эффективным, поскольку река Ангара расположена совсем рядом. Кроме того, в Красноярске приведен в готовность самолет Ил-76, который также применяется для ликвидации пожаров на больших открытых площадях.

На данный момент тушением пожара занимаются 45 человек личного состава, а также 13 единиц техники.

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