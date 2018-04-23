Паводок размыл дорогу и отрезал от цивилизации омские села

Для того чтобы устранить провал, потребуется не менее 12-ти миллионов рублей. Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

В Муромцевском районе Омской области паводок обвалил главную дорогу. Семь сел оказались отрезанными от райцентра.

Талая вода, хлынувшая с полей, затопила часть трассы. В результате образовался огромный провал, полностью остановивший проезд.

- ЧП произошло на 21-м километре автодороги Муромцево-Низовое. Ширина образовавшейся промоины на проезжей части на данный момент составляет 15 метров. В результате разрушения дорожного полотна движение транспорта на участке дороги перекрыто, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального УМВД. - От районного центра оказались отрезаны 7 населенных пунктов, где живет 1444 человека.

По данным ведомства, в настоящее время на подъездах к провалу установлены ограничительные и запретительные дорожные знаки. Сотрудники Госавтоинспекции проводят с водителями разъяснительные беседы.

- В настоящий момент фактов подтопления жилого сектора в населенных пунктах не зарегистрировано, - сообщают полицейские.

На ситуацию уже отреагировали власти. Как сообщили в региональном правительстве, сейчас рабочие ДРСУ укрепляют временный проезд через соседнюю деревню Самохвалово. Обещают завершить работы к концу сегодняшнего дня.

Параллельно дорожные инженеры готовят данные для разработки проектно-сметной документации, необходимой для восстановления трассы.

- 12 миллионов рублей на устранение последствий ЧС будут выделены из дорожного фонда, - пообещал глава региона Александр Бурков.