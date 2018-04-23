В Красноярском крае загорелся деревоперерабатывающий завод

В Кежемском районе Красноярского края вспыхнул крупный пожар на местном деревоперерабатывающем предприятии. Огонь хватил штабеля кругляка.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю, предприятие загорелось сегодня утром. Огонь распространился на площадь в тысячу кв. метров. В тушении планируется задействовать авиацию.

На данный момент на месте происшествия работают 44 человека и 11 единиц техники. Растаскиванием штабелей леса занимаются 2 погрузчика и 2 бульдозера.

Информации о пострадавших нет.