Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, в списке обвиняемых которого - аж 44 фамилии. Дело об организации незаконного игорного бизнеса рассмотрят в Ленинском районном суде, однако в нем нет зала, который вместил бы такое количество участников процесса.

Четыре игорных заведения в разных районах города действовали в 2015-2016 годах. По словам прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов областного СУ СКР Сергея Коржова, доказать факт проведения азартных игр непросто: подпольная отрасль выработала свои конспиративные приемы. Но даже если это удается, перед судом отвечают, как правило, только организаторы - "верхушка" бизнеса. Однако на этот раз были установлены роли даже мелких работников.

- В каждом зале было с десяток мониторов, на них что-то вроде "Однорукого бандита", только вместо рычага - обычная компьютерная мышь. Программное обеспечение позволяло настраивать процент выигрышей. По всему залу были расставлены "липовые" системные блоки, на которых ничего запрещенного не было. А вот сервер с электронным "бандитом" ставили в тайнике - в пространстве над подвесным потолком, - рассказал Коржов.

В трех игорных клубах пространство было разделено на две зоны: ближе к входу располагалась малая часть мониторов для случайных посетителей, а вот во второй зал пускали только проверенных клиентов. Так организаторы пытались минимизировать потери при возможном изъятии техники правоохранителями. С помощью видеокамер за игроками наблюдали в режиме онлайн. По всей видимости, был у организаторов и свой человек в органах - он оповещал заведения о готовящихся проверках.

Где будут проходить судебные заседания, пока неясно. Как один из вариантов - помещение в районной администрации, куда уже направлен запрос.