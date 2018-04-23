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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Все не уместятся

Сразу 44 человека попали под суд по делу об организации игорного бизнеса
Текст: Никита Зайков ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7549 (86)
Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, в списке обвиняемых которого - аж 44 фамилии. Дело об организации незаконного игорного бизнеса рассмотрят в Ленинском районном суде, однако в нем нет зала, который вместил бы такое количество участников процесса.

Четыре игорных заведения в разных районах города действовали в 2015-2016 годах. По словам прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов областного СУ СКР Сергея Коржова, доказать факт проведения азартных игр непросто: подпольная отрасль выработала свои конспиративные приемы. Но даже если это удается, перед судом отвечают, как правило, только организаторы - "верхушка" бизнеса. Однако на этот раз были установлены роли даже мелких работников.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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- В каждом зале было с десяток мониторов, на них что-то вроде "Однорукого бандита", только вместо рычага - обычная компьютерная мышь. Программное обеспечение позволяло настраивать процент выигрышей. По всему залу были расставлены "липовые" системные блоки, на которых ничего запрещенного не было. А вот сервер с электронным "бандитом" ставили в тайнике - в пространстве над подвесным потолком, - рассказал Коржов.

В трех игорных клубах пространство было разделено на две зоны: ближе к входу располагалась малая часть мониторов для случайных посетителей, а вот во второй зал пускали только проверенных клиентов. Так организаторы пытались минимизировать потери при возможном изъятии техники правоохранителями. С помощью видеокамер за игроками наблюдали в режиме онлайн. По всей видимости, был у организаторов и свой человек в органах - он оповещал заведения о готовящихся проверках.

Где будут проходить судебные заседания, пока неясно. Как один из вариантов - помещение в районной администрации, куда уже направлен запрос.

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