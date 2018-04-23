В Новосибирской области загорелся детский лагерь

Повышенный номер сложности спасатели присвоили пожару в детском лагере летнего отдыха "Солнечная поляна" в деревне Бурмистрово Новосибирской области. Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного ГУ МЧС, на данный момент ликвидировано открытое горение.

Сообщение о возгорании поступило в 07.43 по местному времени, горела крыша двухэтажного здания на территории лагеря. Сейчас он пустует, поэтому никто не пострадал. На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В тушении огня участвуют 50 спасателей и 17 единиц техники.

Локализовать возгорание удалось в течение часа, огонь не перекинулся на соседние строения. Причину возникновения пожара еще предстоит выяснить специалистам.