В Омске погиб один из школьников, баловавшихся с карбидом

В Омске скончался 13-летний мальчик, который вместе с двумя приятелями получил серьезные ожоги в результате поджога строительного карбида. Как рассказали "РГ" в региональном Следственном управлении СКР, по факту гибели подростка проводится проверка.

В ведомстве уточнили, что угроза для жизни других пострадавших 16 и 17 лет отсутствует. Напомним, двое школьников и один студент пытались поджечь с помощью карбида бочку с краской, стоявшей на заброшенной складской территории в одном из дачных обществ Омска. Однако в результате неосторожного обращения со взрывоопасным веществом, используемым при газосварке, получили термические ожоги.

Все трое были доставлены в ожоговый центр первой больницы омской скорой помощи. Двое из пострадавших попали в реанимацию. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.