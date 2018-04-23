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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербурженку случайно ранили в лоб при перестрелке у ТЦ

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Молодая петербурженка была ранена в лоб возле торгового центра в Невском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, поздно вечером 21 апреля в полицию поступило сообщение: у ТЦ "Лондон Молл" на улице Коллонтай 25-летняя местная жительница была ранена из пневматического оружие.

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- Мы стояли возле "Лондон Молла" и ждали такси и в метрах 20-ти пробежали какие-то мужики, тогда я еще испугалась за сумку и взяла ее поближе к себе, - пишет пострадавшая на своей странице в соцсети. - Дальше мы услышали хлопок , потом я почувствовала звон в ушах и резкую боль в области лба. Когда я убрала руки то увидела кровь...

По ее словам, вместе с подругой они забежали обратно в торговый центр и упали на пол. Вокруг собрались люди. В конце концов подруга вызвала "скорую".

Петербурженке наложили швы и отпустили домой. "Как оказалось, эти мужики бежали за каким-то другим мужиком и ни разу не попали в него, выпустив все патроны, один из них и попал мне в лоб. Косметическими швами не отделаюсь. Наверное, спасибо лишь за то, что не в глаз ..." - пишет пострадавшая.

- Позднее из больницы поступила телефонограмма: у девушки диагностирована ушибленная рана лба. После оказания медицинской помощи пострадавшая отпущена, - добавили в полицейском главке. - Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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