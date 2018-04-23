В Заполярье инспектор ДПС штрафовал водителей вместо пешеходов

В Мурманске на инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД регионального УМВД завели дело по статье "Фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях".

По версии следствия, полицейский подделывал протоколы нарушения ПДД, "превращая" автомобилистов в пешеходов.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области, в январе нынешнего года инспектор при патрулировании останавливал водителей за нарушение требований дорожных знаков или езду по тротуарам. Однако протоколы на них он оформлял как на пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Таким образом, отмечают в областном полицейском главке, он рассчитывал повысить свои служебные показатели.

Следователи изучили видеозаписи с регистраторов патрульных автомобилей, расследование продолжается. Инспектору грозит до четырех месяцев ареста.