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23.04.2018 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Заполярье инспектор ДПС штрафовал водителей вместо пешеходов

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

В Мурманске на инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД регионального УМВД завели дело по статье "Фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях".

Фото: depositphotos
В ГИБДД разъяснили, как действовать водителям в случае ДТП

По версии следствия, полицейский подделывал протоколы нарушения ПДД, "превращая" автомобилистов в пешеходов.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области, в январе нынешнего года инспектор при патрулировании останавливал водителей за нарушение требований дорожных знаков или езду по тротуарам. Однако протоколы на них он оформлял как на пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Таким образом, отмечают в областном полицейском главке, он рассчитывал повысить свои служебные показатели.

Следователи изучили видеозаписи с регистраторов патрульных автомобилей, расследование продолжается. Инспектору грозит до четырех месяцев ареста.

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