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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани 76-летняя бабушка застрелила двух человек

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В станице Ивановской Красноармейского района Кубани 76-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве двух человек из пистолета системы "ТТ" (Тульский Токарев, разработан в 1933 году в СССР). Сейчас против женщины возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение и хранение оружия".

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Следствием установлено, что подозреваемая раньше была прописана в Московской области, но в 2016 году переехала в станицу Ивановскую Краснодарского края и жила вместе с теми людьми, на которых позже навела оружие: 22-летней девушкой и ее 60-летним отцом.

- По версии следствия, днем 21 апреля 2018 года в ходе очередной ссоры 76-летняя женщина взяла принадлежащий ей пистолет "ТТ" и выстрелила в затылок 22-летней девушке, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю  Наталья Смяцкая. - После этого нападавшая два раза выстрелила в область грудной клетки и лица 60-летнему отцу девушки. От полученных сквозных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте. Находившийся в доме супруг погибшей девушки вызвал сотрудников правоохранительных органов. Со слов пенсионерки, между ней и погибшими часто происходили конфликты на бытовой почве.

Сейчас пожилая женщина, подозреваемая в убийстве, задержана, идет следствие. Для установления всех обстоятельств происшествия назначены судебно-медицинские, баллистические, химические и другие экспертизы.

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